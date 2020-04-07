Извинения «из-под палки» или как Боня поплатилась за травлю Шишковой

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Вика хотела вернуть бывшего , который сейчас, по слухам, встречается с Аленой

В недавнем конфликте с моделью Боня испугалась и дала заднюю, сразу приняв свою вину. Но что послужило причиной тому, что Вика так быстро сдалась? Инсайдеры прояснили суть — Боня «напала» на Алену с оскорблениями из-за ревности. Виктория не могла простить бывшему, что он предпочел Шишкову ей и «прошлась» по внешности Алены в своем Instagram. Не лестное высказывание Бони о внешности Алены повлекло за собой «ответочку». Бывшая Тимати так же язвительно ответила своему оппоненту. Однако конфликт неожиданно оборвался извинениями Вики в своем сторис. По всей видимости, бывший Бони, боец Хусейн Асхабов, поставил ее на место и заставил публично попросить прощения.

Вика хотела вернуть бывшего, который сейчас, по слухам, встречается с Аленой, но вместо перемирия получила осуждение. Очевидно, зависть и ревность Вики толкнули ее на травлю Шишковой за которую она поплатилась. Но помогут ли извинения «из-под палки» закончить вражду с конкуренткой или грядет скандал — неизвестно. Боня проиграла битву за мужчину, но «война» не окончена. Ведь за счастье нужно бороться,а в любви все средства хороши.