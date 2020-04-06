Винокур постарался или Как Лещенко забирали из больницы с «барскими» почестями

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Сегодня возрастного артиста выписали после перенесённого коронавируса.

Вся страна ужаснулась, узнав больше недели назад о госпитализации Льва Валерьяновича Лещенко в Коммунарку, больницу для наблюдения за пациентами с диагнозом коронавирусного заболевания. К счастью, для 78-летнего певца, который в зоне риска слишком серьёзных последствий перенесённой болезни, всё закончилось благополучно. Уже сегодня певца выписали из больницы, хотя, признаться, забирали Льва Лещенко вовсе не скромно.

Прямо таки «барские» почести для артиста едва ли организовала супруга Лещенко, Ирина Павловна Лещенко, которая вместе с мужем легла на обследование. Супруги вместе с 1978, потому не стали расставаться даже на время лечения. Видимо, забирать Лещенко на «Майбахе» приехал его лучший друг Владимир Винокур, который уж точно постарался, чтобы возвращение народного артиста в обычную жизнь было триумфальным.

К слову, певец успел даже перекинуться несколькими фразами с журналистами, которые одни из первых встречали певца за пределами больницы. «Всё замечательно, здоров полностью! Планы — дома сидеть, лечится до конца, лечить воспаление лёгких!» — заявил на радостных чувствах выписки из больницы Лев Лещенко.