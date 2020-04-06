«Переобулся» от стыда или почему Саша Петров изменил свои слова об «Оскаре»

Вчера, 23:01

7 минут провала вынудили звезду изменить планы.

Актёр Саша Петров стал самым популярным лицом кино последних 4-х лет. В интервью Юрию Дудю артист дал понять, что устал тесниться на российской сцене: его цель — Голливуд, мечта — получить «Оскар». Спустя год после фееричного провала у Люка Бессона Петров «переобулся» и изменил свои слова об «Оскаре», а также заявил, что не будет уезжать из России. Планы на будущее, переезд в Голливуд и мнение о статуэтке он прокомментировал в интервью Басте.

В новом выпуске шоу «Вопрос ребром» Саша Петров опроверг слова о том, что «Оскар» для него — высшая точка в актерской карьере. Согласно последнему ответу, статуэтка для артиста лишь образ невероятной планки, которая помогает двигаться вперед, развиваться и совершенствовать мастерство. Саша дал понять, что не верит в шанс получить премию. И дело не в профессионализме, а «холодной войне» между США и Россией. Также Петров заявил, что никуда не планирует уезжать и свою карьеру будет развивать в российской киноиндустрии.

Сравнивая два интервью актера очевидно, что он пытается выкрутиться и противоречит ранним планам. Почему — понять не сложно. От стыда за провал в Голливуде. Зрители были разочарованы.

Напомним, скандал разгорелся прошлой осенью. Петров подставил команду «Полицейского с Рублевки» и вместо роли Гриши Измайлова улетел в США на съемки фильма «Анна». Его звездный час продлился 7 минут и совершенно не впечатлел зрителей. Актера погнали с Голливуда и выставили невостребованным. Понятное дело, что соваться на Запад он попросту боится, да и стыдится.

Ради мечты Петров отказался от успешного проекта «Полицейский с Рублевки» — продюсеры отказались возвращать его героя. Сейчас Петров жалеет о предательстве. На это указывает желание Саши перевоплотиться в Гришу Измайлова в жизни — этот образ идеального полицейского стал самым узнаваемым и успешным в его карьере.