«Ты наркоман» или как Айза научила сына общаться с Гуфом

Сегодня, 06:30

9-летнему Сэму нужны только деньги: Рэпер показал свои страдания, выложив личную переписку

Гуф выложил в своём профиле личную переписку со своим сыном, которая многих повергла в шок. Рэпер спрашивает у Сэма, как его дела, на что не получает ответа. Мальчик сразу начинает требовать у отца деньги. После отправки средств Долматов получает странный ответа: «Ты наркоман». Вот так Айза «научила» сына, как общаться с отцом?!

Гуф настолько шокирован и обижен, что решил обнародовать эту переписку и публично «поблагодарить» Анохину за воспитание сына и старания. Та, в свою очередь, не стала молчать и вступила с репером в перепалку. В ходе которой выясняется, что Айза всегда старалась выгораживать бывшего мужа и перед общественностью, и перед сыном.

Неизвестно чем закончится эта история. Семья часто выносит сор из избы и выясняет отношения на публике. Но отношения Гуфа с сыном всегда казались идеальными. Алексей очень любит мальчика и всегда рад забрать его к себе на выходные и праздники. Несмотря на неадекватное поведение музыканта, закрывать глаза на столь обидные высказывания от ребёнка нельзя.

Долматова можно понять по-своему, любому отцу неприятно читать такие сообщения от собственного чада. Остаётся надеется, что отношения в семье скоро наладятся. Сейчас, и без того «потерявшемуся» в этом мире Гуфу, получить такой удар от родного человека будет тяжелее всего. Он может попросту не выдержать и усугубить своё, и без того сложное, положение, очередным опрометчивым поступком, коих он уже совершал немало (от оскорблений других звезд до публичных перепалок).