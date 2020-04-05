Вчера, 23:40

Рита увлеклась медикаментами, которые подавили в ней все чувства, даже любовь к Владу.

Певица Рита Дакота меняет профессию – из певицы становится журналисткой, и уже берет интервью у своих коллег. Одной из них стала звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце, но интересно, что в беседе ней Дакота больше говорила о себе, чем расспрашивала гостью. Так, Рита вдруг призналась, что в какой-то момент крепко подсела на антидепрессанты, но осталась крайне недовольна эффектом, какой они оказывают. По словам певицы, напрочь пропадают эмоции, чувства. Один раз она, обожающая животных, чуть не сбила собаку и ей было абсолютно всё равно. Как думает Дакота, все это из-за психоактивных препаратов.

Но если эти лекарства оказывали такое негативное и сильное действие, то их нужно винить и за то, что ее отношения с экс-супругом испортились. Фактически, выходит так, что антидепрессанты уничтожили семью Дакоты и Соколовского, ведь бесчувственная Рита своей холодностью сама заставила Влада искать ласку, нежность и любовь в объятьях других женщин. Конечно, было бы глупо оправдывать измену только этим, ведь куда правильнее со стороны Соколовского было бы сперва развестись с Дакотой, а потом уже гулять направо и налево.

Сейчас Дакота благодарна Соколовскому за развод и измены, ведь благодаря им смогла переосмыслить свою жизнь. Но может быть развод бы и не потребовался, если бы Рита вовремя отказалась от своих лекарств или хотя бы выбрала их правильнее.