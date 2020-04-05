Стыдно признаться или как Александр Серов «выживает» от концерта до концерта

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Певец «скрипя сердцем» думает о бесплатном выступлении для фанатов.

В период самоизоляции звезды не потеряли связь с публикой, все чаще стали появляться онлайн-трансляции, где артисты не только общаются с поклонниками, но и дают целые концерты. Такую идею подхватили поклонники творчества Александра Серова и просят провести онлайн концерт, как это сделали его соотечественники. Не секрет, что выступления в Сети никак не оплачиваются, а значит, не каждый артист может себе это позволить и Александр Серов — не исключение.

Очевидно, что основной доход певца это концерты и давать их на бесплатной основе он не может, так как это принесет убыток. Но просьбы фанатов никуда не делись и судя по ответам в Instagram, певец «скрипя сердцем» думает о бесплатном выступлении для них. Неужели заслуженному артисту стыдно признаться, что он «выживает» от концерта до концерта, ведь пик его славы уже давно прошел и все, что ему остается — это петь старые хиты и зарабатывать на ностальгии от былых времен.

Также, нежелание Серова выходить на связь с поклонниками может исходить из того, что часть аудитории певца далеко не молодая и малое количество людей явно не то, что хочет увидеть именитый певец. Александр Серов попросту может не решиться на такое, ведь планка с концертом Агутина уже задана, после чего певец не захочет «упасть» в грязь лицом. Поэтому, учитывая все спорные моменты, услышать любимца поклонники смогут только на концерте.