ТНТ запустит новое шоу с Харламовым в роли мужа гулящей жены

Вчера, 23:58

Интересно, позовут ли на роль супруги Кристину Асмус?

Телеканал ТНТ – один из самых молодежных и прогрессивных на российском телевидении, он постоянно ищет новые модные форматы и успешно их реализует. Один из последних таких это Comedy Club в карантинном формате, где комики шутят дистанционно. Решение гениальное! Но уже в нем есть намеки на один из следующих проектов ТНТ, ведь вполне возможно, что телеканал запустит новое шоу с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым в роли мужа гуляшей жены.

Об этом можно судить уже по тому, что Гарик в последнее время меняет свой сценический образ и это очень сильно бросается в глаза: был Харламов «Бульдогом» со взрывным характером, едкими и резкими шутками, а стал типичным «мальчиком для битья». Что уж там, над ним даже Павел Воля издевается по сценарию нового Comedy Club, и это при том, что сам Воля далеко не альфа-мачо! Зрителей ТНТ определенно готовят к тому, что скоро Харламов будет выступать в том образе, который к нему приклеился после фильма «Текст» с его женой Кристиной Асмус.

Дело в том, что на съемках «Текста» актриса якобы переспала с одним из актёров, и все это случайно было снято на камеру, а потому разлетелось по Сети. Удивила тогда реакция Харламова – спокойная, сдержанная, а позже он сам подшучивал над собой, будто принимая статус «рогоносца» официально. В любом случае, если шоу с Харламовым все же выйдет на экраны, оно определенно стает новой «бомбой» и подарит космические рейтинги ТНТ.