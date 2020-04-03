«Первый» умоется слезами. Шепелев станет новым ведущим «Орла и Решки»

Сегодня, 17:10

Ведущий неспроста долго хранил молчание после увольнения из Останкино.

После того, как Дмитрий Шепелев объявил, что после долгих лет сотрудничества покидает «Первый канал», поклонники подумали, что в с карьерой ведущего теперь покончено. Ревнивый Константин Эрнст вряд ли позволит возможность бывшему подопечному зарабатывать у конкурентов. Однако, экс-супруг Жанны Фриске, судя по всему, не перестает удивлять. Вот и сейчас появились слухи о том, что он уже завершает переговоры с развлекательным телеканалом «Пятница» и будет работать с шоу, не связанным со скандалами и интригами. Под эти критерии больше остальных подходит «Орел и Решка». Немудрено, что звездного ведущего разместят именно там.

В шоу не было ярких ведущих-мужчин со времен Андрея Беднякова. Шепелев же располагает всеми необходимыми данными для того, чтобы стать достойной его заменой. «Козырь в рукаве», вроде Шепелева, сможет не только украсить состав ведущих, но и переманить аудиторию с «Первого канала». Если у Шепелева получится все задуманное, то «Первый» еще умоется слезами за то, что упустил такой талант.

Проблема лишь в том, что совмещать работу с семьей Дмитрию будет крайне проблематично, потому как формат «Орла и Решки» предполагает постоянные путешествия. Однако, чтобы родня не жила впроголодь Шепелев готов пожертвовать общением с сыном и невестой Екатериной Тулуповой, потому как остаться безработной – последнее, чего желает Дмитрий, снова желающий стать семьянином.