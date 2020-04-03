Звездная мама - горе в семье. Дочь Лободы стесняется быть ребенком

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Когда Instagram не выключается 24/7, девочке никуда не спрятаться от камеры.

Светлана Лобода в карантине заметно активизировалась в социальных сетях. Изолированная от привычного образа жизни певица постоянно снимает новые ролики с собой любимой, но нередко завлекает и старшую дочь Еву. Казалось бы, малышка должна радоваться тому, что популярна с младых лет, но недавно девочка доказала, что это не так. Более того, для публики в Instagram девочка стесняется быть ребенком, приказным тоном заставляя маму выключать съемку видео.

Видимо, звездная мама – это настоящее горе в семье, что и показывает Ева своей реакцией. Певица настолько привыкла каждый момент выставлять напоказ, а девочка захотела просто побыть с родительницей, чтобы это потом не комментировали миллионы поклонников. Ева всегда пыталась казаться старше своего возраста, но тут Лобода застала ее за просмотром детских мультиков, что дочку наверняка сильно расстроило. Несмотря на то, что в карантин певице очень скучно, рамки ее дети заставляют соблюдать.

Ева наверняка не хочет расстраивать вечно занятую маму, запрещая ей снимать себя в обычное время, но теперь, когда Лобода с непривычки заперта с детьми дома, она буквально «преследует» детей по дому, снимая каждый их шаг. Вот Ева и взъелась на маму, едва ли не переходя на крик, когда попросила ее выключить камеру. Девочка, в отличие от звезды, прекрасно понимает, что у всех должно быть свое личное время, без публичного внимания. Отвыкшей от таких понятий Лободе еще придется свыкнуться с такими правилами.