Ирина Безрукова помолодела на 30 лет ради «русского Киану Ривза»

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Поклонники утверждают, что теперь актриса выглядит не старше 25 лет.

Совсем скоро бывшая супруга Сергея Безрукова Ирина будет отмечать свой 55-й день рождения. Однако знаменитая женщина совершенно не выглядит на свой паспортный возраст. И дело тут вовсе не в пластических операциях, а в новой любви актрисы.

54-летняя Ирина Безрукова решила поздравить поклонников с всемирным праздником смеха и сделала это в достаточно нестандартном для себя образе. Бывшая супруга Сергея Безрукова буквально перевоплотилась в задорную девочку с игривыми кудрями на голове и в розовом девчачьем наряде. Поклонники были в восторге от перевоплощения Ирины, ведь актриса визуально помолодела на 30 лет. Оказывается, все дело вовсе не в празднике, а в возлюбленном Безруковой. Ходят слухи, что актриса имеет достаточно теплые отношения с российским стилистом Евгением Седым.

Молодой человек, которого в Сети уже успели окрестить «русским Киану Ривзом», только подогревает подобные сплетни. На это указывают милые сообщениями, которыми парочка обмениваются друг с другом в соцсети Instagram. Таким образом, не удивительно, почему Ирина внезапно стала выглядеть свежо и молодо, ведь все это ради Евгения. Похоже, артистка все-таки нашла свое женское счастье спустя пять лет после развода с Сергеем Безруковым.