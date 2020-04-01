Поплыли реки ухажеров. Самойлову заваливают цветами после новости о разводе

Вчера, 22:00

Если Джиган надеялся, что его жена теперь обреченная мать-одиночка, он жестоко ошибался.

Оксана Самойлова накануне решилась наконец рассказать правдиво о том, о чем все и так догадывались. Девушка подает на развод, но если поклонники думали, что это стало поводом для депрессии, то они сильно ошибаются. В своем Instagram Оксана показала, что к ней уже поплыли реки ухажеров и хотя бы малейший шанс вернуть жену Джиган теряет окончательно. В соцсети девушка показала, что после новости о разводе ее заваливают цветами. Скрываться девушка не намерена, о чем сказала ранее, потому Джигану придется уж очень больно кусать локти от зависти.

Самойлова ранее заявила, что она красивая и уверенная в себе девушка. Несмотря на то, что ей сейчас предстоит один из самых неприятных периодов в жизни, она не сдается. Естественно, в этом хаосе нашлись те, кто готовы подать ей руку помощи, в обмен на ее компанию, конечно же. Потенциальных любовников даже среди знакомых Джигана можно найти немало, потому Оксана не переживает. А учитывая, что после развода она заберет себе из состояния Джигана ну очень жирный кусок, то можно не переживать совершенно.

Схема с обиженной женщиной с детьми на руках в российском шоу-бизнесе позволяет подняться очень высоко. Юлия Барановская, экс-жена Аршавина, тому прекрасный пример. Самойлова всего за несколько дней увеличила свою аудиторию еще на 2 миллиона человек и из «серой мышки» на фоне Джигана стала настоящей «акулой» среди подобных ей знаменитостей. Осталось лишь узнать, кто заказал Оксане букет и как скоро девушка покажет замену Джигана.