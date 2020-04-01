Как сын родной. Бабкина оказалась сиделкой Моисеева

Вчера, 21:00

Любопытные подробности стали известны с легкой руки болтливой Лолиты.

Уже под конец недавнего трехчасового интервью с журналистом Дмитрием Гордоном певица Лолита особенно разоткровенничалась. Рассказывая про брата-гея со Львова, Милявская случайно поведала одну весьма любопытную деталь. Как оказалось, Надежда Бабкина, в свободное от концертов время, подрабатывает сиделкой для Бориса Моисеева, который после сердечного приступа «слег» и теперь ему постоянно нужна поддержка. Откуда зародилась столь нерушимая связь между Моисеевым и Бабкиной изначально кажется непонятным, но если знать, какие отношения связывают народницу с родным сыном, то все становится ясным. В благодарном за уход Моисееве Бабкина увидела того ребенка, которым она всегда хотела видеть своего Даниила.

Со времен, как Надежда находится в состоянии холодной войны с сыном из-за того, что однажды не одобрила его невесту Бабкина и начала сближаться с Моисеевым. И до этого большие друзья они нашли в друг друге тех, кого им не хватало всю жизнь – любимого сына и заботливую мать. Учитывая, что родили Моисеева в тюрьме, а после с родительницей он так и не виделся, неудивительно, что Бабкина так быстро стала ему кровинушкой. Лолита акцентировала, что среди всех звезд, которые проведывают Бориса, больше всего к нему привязана именно народная певица.

Поговаривают, что нынежний гражданский муж Бабкиной Евгений Гор известный в московской «богеме» гей, который с помощью пожилой жены скрывается от публичного порицания. Видимо тяга к нестандартным мужчинам у Надежды Георгиевны показывает, насколько она разочарована в «натуральной» сильной половине. Замужем Бабкина была лишь раз, оттуда и сын Даниил. В результате ни счастливого брака, ни любящего сына. Моисеев дал Бабкиной те ощущения, которых она не испытывала никогда, потому певица и согласилась нянчить «щелкунчика».