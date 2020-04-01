Отрабатывай контракт! Тимати заставил безработную Коку развозить маски старикам

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Певица отныне попросила называть ее «антивирусным магнатом».

Тимати всегда был довольно жестким начальником, особенно с теми артистами, которые перестали приносить ему деньги. За последние несколько месяцев Клава Кока умудрилась стать главной артисткой его лейбла, потому, когда прибыль перестала поступать в карман Юнусова, рэпер заставил временно безработную Коку заниматься крайне опасным делом – развозить по Москве маски старикам. Для этого Клава записалась в волонтеры и теперь может не соблюдать карантин, как остальные москвичи. Опасность, с которой связана ее подработка, Коку не пугает, потому как Тимати явно приказал ей: «Отрабатывай контракт!», иначе окончание карантина может для певицы значить и окончание сотрудничества с Black Star.

Контракт с артистом на Black Star предполагает серьезные денежные вложения в его раскрутку со стороны Тимати и его бессменного коллеги Пашу. В результате артисты на лейбле Юнусова - не более, чем ходячие денежные мешки. Именно финансовая сторона вопроса для Юнусова всегда была самой важной, потому Кока должна была понимать, на что соглашается, когда подписывала контракт. Вот теперь она вынуждена рисковать собой, чтобы «заботливое» начальство не повесило на нее неподъемный долг.

Клава, конечно, пытается не терять бодрость духа, ведь Black Star раскрутил ее карьеру до высот, о каких она и мечтать не могла. Тем не менее, совсем не о развозе масок для пожилых думала наивная Кока, подписывая договор с Тимати и Пашу. Теперь придется терпеть, стиснув зубы и надеяться, что коронавирус ее никак не коснется.