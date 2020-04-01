Гены пальцем не сотрешь! Лолита из-за брата-гея плюнет на мужчин

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Вскрывшиеся в интервью детали показали, почему после развода певица сменит ориентацию.

Лолита стала новой гостьей на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона. За более чем три часа общения певица рассказала, на удивление мало, но без шокирующих подробностей все же не обошлось. Так, Милявская рассказала о двоюродном брате, похороненом во Львове, который был геем, но узнала об этом знаменитость очень поздно, о чем сильно сожалеет. Учитывая, как часто певица высказывалась в поддержку ЛГБТ-сообщества, недавние события на личном фронте и тяжелый развод с мужем явно подкосили знаменитость, потому теперь настала пора радикальных решений. Гены пальцем не сотрешь, потому из-за брата-гея и постоянных неудач в браке певица наконец плюнет на мужчин, от которых у нее сплошные неприятности, и переметнется в «другой лагерь».

После расставания с Александром Цекало в начале «нулевых» в личной жизни Лолиту преследует одна черная полоса за другой. Теперь же звезда, как никогда открыто заявила, что не видит в однополых отношениях ничего неестественного. Прямо заявить, что она ищет роман с женщиной Лолита не решилась, но и без того понятно – певица открыта ко всему новому и уже публично доказывала это раньше.

Учитывая открытость Милявской и полное отсутствие комплексов камин-аут для нее не должен быть чем-то тяжелым. О Лолите известно уже столько эпатирующих фактов, что очередной вряд ли станет откровением для преданных поклонников. Непонятно лишь как собирается Лолита поддерживать отношения с девушками в стране, где «розовые» отношения запрещены.