Копия Лободы, или во что превратился Гоген Солнцев из-за новых уколов «красоты»

Вчера, 22:00

Фрик полез под шприц косметолога, похоже, желая скрыть реальный возраст.

Хотел как лучше, а получилось как всегда - новым фото Гоген пытался развеять последние слухи, но смог лишь навлечь на себя новую волну критики. Солнцев так увлекся филлерами и ботоксом, что стал похож на Светлану Лободу.

В своем Instagram скандально известный шоумен опубликовал фото, под которым хотел опровергнуть недавние новости, и рассказал о том, что не скрывает свой реальный возраст и никогда не прибегал к пластике. На самой же фотографии Гоген был похож скорее на девушку, чем на мужчину, не пользовавшегося услугами хирургов. Некоторых подписчиков такой внешний вид позабавил, ведь он и вправду стал выглядеть как неудачная копия Лободы. Остальная аудитория недоумевает - во что же превратился Гоген Солнцев из-за уколов «красоты» и как далеко это может зайти.

Стоит заметить, что за последнее время внешность Солнцева заметно поменялась. Очевидно, эпатажный актер постарался прикрыть свой раскрывшийся «безобидный обман» новыми выдумками.

Гоген, судя по всему, всё же скрывает свой реальный возраст, поэтому и прибегает к пластической хирургии. Солнцев заявил, что родился в 1990-ом году и сейчас ему всего 29, о чём скоро можно будет узнать из его автобиографической книги. При этом, практически в любом источнике его датой рождения указан 1980-ый год, да и сам Гоген как-то называл именно эту дату. Почему же сейчас он резко решил поменять свой возраст - неизвестно.

Кажется, бывший участник «Дом-2» старается «молодиться» не только выдуманными цифрами в биографии, но и уколами «красоты». Только вот использованные препараты совсем не помогли ему в этом, а скорее наоборот - помогли раскрыть тщательно скрываемую правду.