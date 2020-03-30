«Похудение не цель моей жизни» - Чехова наслаждается жизнью после очередного расставания

Вчера, 23:00

Анфиса смогла перебороть булимию и не сорваться из-за душевной травмы.

Настоящий пример того, как женщине следует относиться к себе, демонстрирует ведущая Анфиса Чехова. На днях она призналась, что из-за одержимости похудением ранее страдала булимией, которую называют типичной болезнью анорексичек. Голод, срывы и импульсивное переедание, которое потом иногда заканчивается рвотой, испортило жизни многих девушек и женщин, а ведь часто именно неудачи в личной жизни толкают их на опасное похудение. Тем удивительнее, что Чехова наслаждается жизнью после очередного расставания, не издеваясь над собой диетами. «Похудение не цель моей жизни», - прямо отвечает звезда на вопросы фанатов о своем питании.

О расставании Анфисы с ее последним любовником, личность которого звезда не раскрывала, говорит пронзительно-грустное стихотворение. Его Чехова зачитала лично, а потому особенно чувствовалось, как болит еще свежая рана после разрыва с любимым человеком.

Но даже в такой ситуации знаменитость находит хорошие стороны и верит в лучшее, что чувствуется в строках ее произведения. Ни карантин, ни плохое настроение, ни проблемы в личной жизни совсем не повод для звезды падать духом, терять надежду и любовь к жизни.