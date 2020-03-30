«Тест на беременность» обречен или почему Светлана Иванова отказалась от съемок в 3 сезоне

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Актриса «пожертвовала» сериалом ради других проектов.

Светлана Иванова — звезда многих русских телесериалов, среди которых «Тест на беременность». Но звезда больше не собирается продолжать сниматься в культовом для всех домохозяек проекте, так как он ее больше не интересует. Светлана игнорирует все вопросы о сериале, которые ей задают фанатки в Instagram. Но почему Светлана все-таки отказалась от съемок в 3 сезоне? Вероятно, все дело в том, что у звезды много других проектов, в том числе съемки в сериале «Тригер», а также она играет в театре и ухаживает за своими детьми.

Но есть и хорошая новость — 3 сезон все-таки будет! На это намекают сами авторы и актеры сериала. Актер Данил Дунаев еще зимой говорил о том, что если зрители будут просить, то съемки следующего сезона состояться. Зрители намек поняли и до сих пор терзают Светлану просьбами о продолжении телепроекта. Однако, как отмечает другой актер Кирилл Гребенщиков, сезон будет «высосанным из пальца».

Похоже, Светлана просто не захотела тратить свое время на бессмысленное продолжение всеми любимого проекта. «Тест на беременность» теперь обречен, ведь Светлана была ключевым персонажем и прекрасно справлялась со своей ролью. Но она «пожертвовала» сериалом ради других, более интересных и качественных проектов.