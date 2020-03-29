«Давай поженимся!» закон не писан или как Сябитова рискует здоровьем ради денег на существование

Сегодня, 05:00

Пока Гузеева отказалась от съемок на время карантина, Роза ходит на работу в свои 58 лет, находясь в зоне риска.

Вся страна отправилась на недельный карантин, а программа «Первого канала» продолжает снимать шоу. Съемки «Давай поженимся!» включают в себя сборы не менее 15-и человек в одном помещении. Ведущая Лариса Гузеева отказалась от съемок – этим занялась Роза Сябитова. Женщина каждый день публикует кадры со площадки, рискуя здоровьем ради денег на существование. Известно, что кроме работы на ТВ, Роза не имеет никакого заработка. По слухам, сваха живет в долгах из-за бывшего мужа.

Из-за данной проблемы в возрасте 58 лет Роза вынуждена рисковать здоровьем, а ведь она находится в зоне риска! Сын и дочь свахи, по-видимому, совершенно не помогают своей матери. Съемки «Давай поженимся!» должны были прекратиться или начать сниматься в формате онлайн еще вчера, но, видимо, Эрнсту закон не писан. Или почему еще Гузеева с семьей на карантине, а Сябитова разгуливает по съемочной площадке? Видимо, в условиях карантина гонорар за программу выплачивается вдвое – Роза определенно не могла отказаться от такого предложения.

Возможно, Сябитова знает больше, чем ее коллеги, которые отказались от съемок. Для Гузеевой семья стала важнее, чем «Давай поженимся!» - она проводит время с дочерью. От этого напрашивается неутешительный вывод – видимо, в семье и дома Сябитовой находится не всласть.