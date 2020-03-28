Metallica записывает альбом в самоизоляции?

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Карантин из-за коронавируса музыканты, похоже, обратили на пользу.

Пандемия COVID-19 ударила по всем и сразу - даже артисты, избежавшие заражения, сейчас терпят убытки из-за отмен концертов и фестивалей. Кроме того, многим из них пришлось уйти на добровольную самоизоляцию, дабы не подвергать своё и чужое здоровье опасности. Участники Metallica, по видимому, используют это время для записи нового материала.

В Instagram Ларса Ульриха появились совместные фото с бас-гитаристом коллектива Робертом Трухильо. Барабанщик написал, что они ещё находятся дома, но зачем музыкантам закрываться вместе? Можно предположить, что вместе с ними находится и гитарист Кирк Хэммет, ведь он тоже недавно писал о самоизоляции, но вообще прекратил публиковать новые фото.

Недельный-двухнедельный перерыв в репетициях не навредил бы команде, а значит, речь идёт о чём-то другом. Учитывая то, что последний альбом Metallica выходил ещё в 2016 году, а позднее группа не могла даже выступить на запланированных мероприятиях из-за здоровья Джеймса Хэтфилда, становится понятно, что с большой вероятностью через какое-то время после самоизоляции артисты представят поклонникам новый альбом.