Денег нет, но вы выступайте… Как уход Домогарова раскрыл финансовую яму МХАТа?

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По слухам, грядут массовые сокращения зарплат актёров.

Из МХАТа им. Горького со скандалом ушёл актёр Александр Домогаров. Как сообщил сам артист, его уход произошёл из-за невыплаты руководством театра гонорара за последний спектакль.

Поразительно, что директор МХАТа Эдуард Бояков допустил уход столь известного актёра. Если в театре нет денег даже на Домогарова, страшно представить, чего же ждать остальным артистам.

Ходят слухи, что основной труппе в скором времени урежут зарплаты, а возможно и вовсе сократят. Во всём виноват набивший оскомину коронавирус – из-за эпидемии люди боятся ходить на представления. Массовые возвраты билетов и пустые залы стали для столичных театров привычным делом.

МХАТ, хоть и является бюджетным учреждением, существенную долю прибыли получает от распроданных билетов. Нет зрителей – нет денег. Итог – финансовая яма.

Говорят, что актёры основной труппы театра уже в курсе о грядущих сокращениях зарплат, но не говорят об том под страхом увольнения. Перефразируя гения: «Денег нет, но вы выступайте».

Домогаров так скандально разорвал контракт только потому, что он Домогаров – артиста его масштаба без хлеба е оставит ни один карантин. А вот «рыбёшкам поменьше» приходится помалкивать, чтобы совсем не помереть с голоду.