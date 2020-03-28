Не зря свечку ставила… Лобода молитвой «вылечила» Линдеманна от коронавируса?

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Любовь поистине творит чудеса!

Солист группы Rammstein Тилль Лндеманн вчера попал в больницу с подозрением на коронавирус. К счастью, тест на новую болезнь оказался отрицательным – после ночи в палате интенсивной терапии музыканту стало лучше.

Предполагаемая возлюбленная Линдеманна, певца Светлана Лобода, была вне себя от переживаний – она выложила в Instagram пост о важности самоизоляции во время пандемии.

Более того, артистка усердно молилась за Тилля – в stories на её странице сразу после новости об «излечении» рокера выложена фотография свечи, поставленной перед иконой.

Лобода как будто говорит: «Это моя молитва вылечила Тилля!»

Переживания Светланы легко понять – всё-таки Линдеманну 57 лет, и он близок к группе риска. То есть может получить осложнения или даже умереть от нового вируса. Не зря молилась.

О романе Лободы и солиста Rammstein заговорили несколько лет назад, после фестиваля «Жара» в Баку, где звёзды буквально не отлипали друг от друга на глазах сотен фотографов.

Позже певица лишь подтверждала догадки журналистов многочисленными намёками о загадочном «контракте» в интервью.

- Что за контракт? Ты это так сказала, как будто ты в каком-то рабстве адском находишься, — задала как-то вопрос Ксения Собчак

- Проговорилась, видишь. Я не могу об этом говорить, — возразила Лобода.

- Я не в рабстве, я в любви, — добавила певица. — спроси меня, что ты думаешь о Тилле.

-Что ты думаешь о Тилле, — подхватила Собчак.

-Он прекрасный! — ответила Лобода.