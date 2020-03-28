Не зря свечку ставила… Лобода молитвой «вылечила» Линдеманна от коронавируса?

Любовь поистине творит чудеса!
Солист группы Rammstein Тилль Лндеманн вчера попал в больницу с подозрением на коронавирус. К счастью, тест на новую болезнь оказался отрицательным – после ночи в палате интенсивной терапии музыканту стало лучше.
Предполагаемая возлюбленная Линдеманна, певца Светлана Лобода, была вне себя от переживаний – она выложила в Instagram пост о важности самоизоляции во время пандемии.
Более того, артистка усердно молилась за Тилля – в stories на её странице сразу после новости об «излечении» рокера выложена фотография свечи, поставленной перед иконой.
Лобода как будто говорит: «Это моя молитва вылечила Тилля!»
Переживания Светланы легко понять – всё-таки Линдеманну 57 лет, и он близок к группе риска. То есть может получить осложнения или даже умереть от нового вируса. Не зря молилась.
О романе Лободы и солиста Rammstein заговорили несколько лет назад, после фестиваля «Жара» в Баку, где звёзды буквально не отлипали друг от друга на глазах сотен фотографов.
Позже певица лишь подтверждала догадки журналистов многочисленными намёками о загадочном «контракте» в интервью.
- Что за контракт? Ты это так сказала, как будто ты в каком-то рабстве адском находишься, — задала как-то вопрос Ксения Собчак
- Проговорилась, видишь. Я не могу об этом говорить, — возразила Лобода.
- Я не в рабстве, я в любви, — добавила певица. — спроси меня, что ты думаешь о Тилле.
-Что ты думаешь о Тилле, — подхватила Собчак.
-Он прекрасный! — ответила Лобода.