Новый директор - новые правила! Слепакова уволили с «ТНТ» по приказу руководства?

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Жарова неспроста называют главным цензором Путина.

Новым генеральным директором холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит канал «ТНТ», стал Александр Жаров. Этого человека в Сети называют «главным цензором Путина», ведь он – бывший глава Роскомнадзора.

По слухам, Жаров первым делом собирается начать массовые чистки «на местах». И под каток увольнений первым может попасть комик Семён Слепаков – креативный продюсер Comedy Club Production.

Слепаков знаменит своими оппозиционными выходками: чего стоит его песня «Шпили-Вили», которую комик «случайно» выложил в YouTube в разгар скандала с отравлением семьи Скрипалей. В тексте композиции почти прямым текстом говорится, что в резонансном преступлении виновны именно российские спецслужбы.

К сожалению, мы не можем привести здесь запись из-за обилия в ней нецензурной лексики. Зато, можем показать свежую миниатюру Comedy Club.

Под руководством Слепакова резиденты стали делать всё более смелые номера, что на фоне нарастающего политического напряжения в связи со сменой Конституции явно не идёт на пользу власти. Так что увольнение Семёна вряд ли заставит себя долго ждать.

Жаров скорее всего зажмёт в ежовые рукавицы не только канал «ТНТ», но и радио «Эхо-Москвы», также принадлежащее «Газпром-медиа». Станция славилась оппозиционной направленностью своих шоу, но, видимо, скоро она превратится в очередную «развлекаловку».