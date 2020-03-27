Близкие отвернулись от «продавшей» трагедию на ТВ Екатерины Диденко

Вчера, 13:39

«Ни души чтобы помочь» — разбогатевшая блогерша вынуждена справляться со всем в одиночку.

Провизор Диденко стала широко известна в Сети благодаря происшествию с сухим льдом, после которого погиб её муж. Недолго страдая, блогерша побежала на ТВ, якобы для получения тотальной поддержки, а в итоге погрязла в еще большем хейте со стороны аудитории. Истинные мотивы девушки были всем понятны – она хотела заработать славу за счёт черного пиара. Но не все готовы ходить по головам ради наживы, и в итоге практически все близкие люди отвернулись от «продавшей» трагедию на ТВ Екатерины Диденко.

В своих Insta-сторис «Аптечный Ревизорро» посетовала на то, что буквально ей приходится перевоплощаться в мужчину, ведь после смерти супруга все дела, за которые обычно отвечает сильный пол, легли на её хрупкие плечи. Судя по такой животрепещущей реакции на происходящее, помимо мужчин от Диденко открещиваются и все подруги, которые недоумевают о том, как можно было придать огласке смерть своего любимого человека, да еще и нагло на ней зарабатывать.

Находясь в тотальном одиночестве, рядом с Екатериной остались лишь совместные с погибшим Валентином детьми, которые по её словам, все еще не верят в кончину родителя, и также ждут, что папа вернется домой из длительной командировки.