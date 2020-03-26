Вчера, 22:00

Прощай сцена или как карантин заставил Билана задуматься о пенсии

Подобные мысли были уже давно, но именно сейчас для них нашлось место и время.

Дима Билан уже давно не тот «ночной хулиган», что в начале своей карьеры. Победитель «Евровдиения», хоть до недавних событий все еще ездил с регулярными гастролями, от подобной жизни устал, о чем уже неоднократно признавался своим подписчикам в социальных сетях. Возможно, для большинства карантин – настоящая катастрофа, но не для билана. Успевший стать ветераном российской эстрады певец сейчас действительно отдыхает, вспомнил о семье и личной жизни, а его крайняя публикация в соцсети и вовсе показала, что карантин заставил задуматься певца о пенсии.

На размещенной им фотографии светящийся от счастья Билан показал, как проводит время с родной сестрой. По его словам, подобного не случалось уже довольно давно. Естественно, когда артист все время на гастролях, не остается времени не то, что на семью, но даже на заботу о себе. Именно поэтому Яне Рудковской, наставнице и продюсеру Билана, стоит задуматься о том, что один из ее главных источников дохода вскоре уйдет на заслуженный покой.

Билан сильно отличается от звезд шоу-бизнеса, которым тусовки и шумные компании – самое любимое место для досуга. Провести выходные дома, с книгой или за готовкой для него куда более полезное занятие. Теперь, когда от этих занятий больше ничего не отвлекает, Дима с головой зайнимается всем, кроме сцены, в том числе, семейными отношениями.