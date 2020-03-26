Гроза безответственных папаш. Водонаева запретит экс-мужу видеться с сыном

Вчера, 18:30

Алена недовольна воспитанием, которое мужчина считает правильным.

Отношения между Аленой Водонаевой и ее бывшим мужем Алексеем Малакеевым, в браке с которым появился ее единственный сын Богдан, можно назвать напряженными. Бывшая участница «Дома-2» явно была раньше недовольна тем, как проводили он проводил свои свидания с ребенком. В своей недавней публикации Водонаева весьма прозрачно намекнула на то, что все это уже совсем скоро закончится и Алена попросту запретит экс-мужу видеться с сыном. В посте ведущая показала себя настоящей грозой «безответственных папаш» - именно такую формулировку она придумала для Малакеева.

Сравнительно недавно Водонаева рассказывала, как отец возил мальчика на к себе выходные. После этого мальчик вернулся с синяками, рассказывал маме жуткие истории про охоту на змей и прочее. Водонаева еще тогда взбесилась, но спустя время не успокоилась, потому утверждает, что готова уже была написать злобный пост о том, как ее бесит бывший муж и, к несчастью для нее, отец общего ребенка. Себя она сдержала, но явно для того, чтобы в будущем наконец юридически запретить экс-мужу видеться с сыном.

Несмотря на скандальный образ, Алена оказалась крайне ответственной матерью, потому за каждую ссадину на теле сына переживает втройне. Когда же она из уст ребенка узнает, что отец подвергал его опасности, неудивительно, что она хочет привести мужчину к ответу. Учитывая опыт экс-звезды «Дома» в судах, наверняка задуманное у нее получится.