Повтор истории Джигана? Сергей Пынзарь после развода нашел в Вайнштейне кумира

Вчера, 15:15

В комментариях к записи Дарья лишь смеется над нерадивым мужем.

История рэпера Джигана, оказавшегося после рождения сына в клинике для зависимых, поразила многих. В особенности она тронула тех, кто переживает серьезные проблемы в личной жизни. К таким теперь относится и Сергей Пынзарь, который сейчас разводится с супругой Дарьей. Сергей сидя перед камерой показал, что нашел в Денисе Вайнштейне (мирское имя Джигана) своего нового кумира. Благо брови у бывшего участника «Дом-2» еще остались.

Все эти годы Сергей показывал себя примером для подражания, как отец и муж. Он самостоятельно ставил на ноги двоих детей, содержал жену и даже отправил их жить подальше от российских холодов – в Турцию. Как и в случае с Джиганом и Оксаной Самойловой, казалось, что все в паре с «Дома-2» прекрасно, однако после дня рождения Ксении Бородиной пара резко оборвала контакты, подтвердив давние слухи о разводе. Пусть показывать публично они этого не хотят, но их действия говорят за них. Вот у Сергея и оборвалось терпение. Подозрительно веселый он решил повторять ставшие коронными фразы Джигана, цитировать которые не позволяет закон о нецензурной лексике. Супруга Дарья лишь смеется в комментариях, ведь чаяния мужа ее не волнуют.

Благо, сейчас из-за карантина все вокруг закрыто, потому Сергей может устроить гулянку после развода, разве что, с самим собой. Повтор истории Джигана, если и получится, то весьма локальный, но не стоит недооценивать мужчину с разбитым сердцем. Рэпер тоже казался примерным отцом и мужем, но все обернулось в совершенно другие крайности.