Функция - замена ребенка. Мама Тимати подумывает над возвратом Алисы

Вчера, 15:00

Симона Юнусова с самого рождения нянчит девочку. Ей нужен перерыв.

В отличие от бывшей невесты Тимати Алены Шишковой, которая с рождения передала дочку Алису его матери Симоне, Анастасия Решетова взялась за воспитание самостоятельно. Как ни старалась Симона забрать мальчика на попечительство себе, у нее ничего не получилось, ведь Настя доказала, что справляется и сама. Мама Тимати, однако, не унимается и уже в социальных сетях показывает, как устала от Алисы. Девочка мастерит аппликации и проявляет креативность, но бабушку теперь бесит, что стол засыпан разноцветной мишурой и из-за этого грязно. От былых чувств, будто, не осталось и следа.

Вскоре Алене Шишковой, матери Алисы, придется вспомнить о том, что у нее все-таки есть дочка. Симона несколько лет растила девочку и делала все, чтоб та не чувствовала, что родителя до нее, по сути, не особо и есть дело. Однако, хочет того белокурая модель или нет, но свои повседневные дела ей теперь придется совмещать с воспитанием девочки. Надежда лишь на то, что функция – замена ребенка не работает и Алиса останется с Симоной, а Ратмир – с Решетовой.

Алиса занимает все свободное время Симоны, потому неудивительно, что за столько лет женщина подустала. Тимати и Шишкова в этом смысле поступили максимально неосознанно и «сбагрили» свой плод любви на плечи Юнусовой-старшей. Теперь же невинно развлекающийся ребенок должен чувствовать на себе негатив матери рэпера.