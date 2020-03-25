Мальбэк забрал дочь или почему «веселая» Сюзанна отрывается в прямом эфире

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В семье певцов грядут изменения, только вот в лучшую ли сторону?

Как и многие звезды, находясь преимущественно в домашней изоляции, певица Сюзанна вышла в прямой эфир Instagram, где весьма с неоднозначной стороны показала себя и свой быт. Причиной такого поведения вполне могут быть необычные отношения между Сюзанной и Мальбэком, ведь оба живут порознь, что и могло в конце концов дать свои плоды. Видимо, в семье певцов грядут изменения, только вот в лучшую ли сторону? С того момента как оба стали родителями, не исключено, что все кардинально поменялось. Расстояние, родительский долг и воспитание ребенка никак не вязалось с привычным образом жизни, что в итоге привело к недопониманию и конфликтам между парой. После одного из таких ситуаций Мальбэк, видимо, забрал дочь и оставил Сюзанну одну, из-за чего «веселая» Сюзанна вышла в эфир, чтобы отвлечься от семейных проблем.

С другой стороны, причина по которой певица в декрете начала отрываться в прямом эфире может быть «отгул», который Мальбэк дал Сюзанне, чтобы та могла отдохнуть. Не исключено, что молодая мамочка попросту устала от повседневных забот. Поэтому, певец имея свой уголок взял дочь к себе. Однако, почему же Сюзанна вела себя весьма неоднозначно на глазах у тысячной публики — остается непонятным, но ее внешний вид и поведение говорили сами за себя.