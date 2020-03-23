Безруков «продал совесть» ради возвращения популярности

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Это установили фанаты, увидев ролик актера в поддержку поправок в конституцию 2020.

Видео, цена которого 40 млн рублей появилось в интернете несколько дней назад. На нем известный актер говорит о том, как важно сохранить русский язык и агитирует людей пойти на выборы. Вылизанное «показушничество» вывело из себя пользователей интернета. Безрукову определенно заплатили большие деньги за этот ролик, а недавняя ситуация с Тимати и его клипом, который собрал больше 1 млн «дизлайков» лишь подкрепил «плевки» пользователей.

На фоне сложившейся ситуации в РФ, ролик Безрукова выглядит, как минимум, странно. Опыт Тимати и Гуфа должен был повлиять на согласие актера участвовать в этом. Судя по всему, ради возвращения популярности актер был готов на все. «Ты просто продал совесть!» - пишут поклонники под видео. Безрукова можно понять, ведь его уже давно не зовут в дорогие картины, а его место на съемках занял Петров и Бикович. С комментариями зрителей можно ознакомиться ниже – они просто в бешенстве.

Стоит отметить, что на одну тысячу «дизлайков» приходится всего 48 человек, поддерживающих высказывания Безрукова – глас народа оказался против. Многие звезды зачастую поддерживали власть за деньги, но расплата за это приходилась жестокая. Таким образом, Сергей «отвернул» от себя половину России – реабилитироваться и вернуть популярность теперь будет крайне тяжело.