Похудевшая Гурцкая готовит триумфальное возвращение на сцену в образе «царицы»

Вчера, 23:00

Сейчас Диану не узнать – массивные очки на лице певица заменила модным аксессуаром.

После многолетнего отсутствия Гурцкая готовит триумфальное возвращение на большую сцену в образе «шамаханской царицы». Об этом со своей страницы в соцсети намекнул брат знаменитости Роберт, опубликовав фото Дианы без массивных черных очков – вместо них лишь ожерелье с монетами, которые едва закрывают глаза звезды. Похоже, Гурцкая просто устала стесняться того как выглядят ее глаза на самом деле, а потому решила их больше не прятать. Очень смелый поступок, достойный уважения!

Певица Диана Гурцкая сумела проникновенными песнями и удивительным голосом покорить десятки тысяч сердец поклонников, но ко их всеобщему сожалению в последние годы она исчезла со сцены. Отказ артистки от выступлений некоторые связывают с тем, что на звезду и ее близких началась настоящая травля со стороны некоторых источников массовой информации. Писали, что звезда якобы имеет полностью здоровые глаза, притворяется незрячей, а массивные черные очки носит для образа и жалости от публики. Подобное недоверие настолько ранило артистку, что она решила уйти в тень и выступала только в узких кругах своих самых преданных фанатов.

И вот теперь есть шанс на полноценное возвращение Гурцкой, но это явно будет уж не та Диана, какой ее привыкли видеть. Похудевшая певица окончательно смирилась со своими особенностями, она больше не будет прятать их за черными стеклами очков – звезда готова к экспериментам и не стесняется себя.