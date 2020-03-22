«Не верю» от Станиславского. Почему Рудова до сих пор актриса «третьего ранга»?

Вчера, 17:10

Оправдывает все Наталья боязнью камеры. Странно слышать это от профессиональной актрисы.

Несмотря на то, что Наталья Рудова в кинематографе уже достаточно давно, пробиться в ранг самых востребованных и высокооплачиваемых актрис в ремесле она так и не смогла. Потому сейчас довольствуется ролью ведущей в весьма скромном проекте на МУЗ-ТВ под названием «Место под солнцем». Показанный Рудовой отрывок ее актерства в роли ведущей данного шоу явно нарывается на ставшее народным «не верю» от Станиславского. То, как сильно Рудова переигрывает наглядно демонстрирует, почему блондинка до сих пор актриса «третьего ранга».

Если Наталья и снималась в большом кино, то роли эти заканчивались для нее лишь гневным обзором от блогеров, вроде BadComedian`a. Вспомнить хотя бы провалившихся «Мужчин против женщин». Сказать, что Рудовой судьба не давала шансов «заблистать» будет некорректно, потому как девушка снималась много, но богемный образ жизни и постоянные вечеринки, вместо тяжелого труда, сделали свое дело. Наталья теперь находится на грани того, чтобы попрощаться с актерством и окончательно уйти в мир телеэфиров.

Сама Рудова, однако, киношные амбиции отбросить не готова, потому явно рассматривает «Место под солнцем», как возможность пробиться к известным режиссерам на съемки. Однако, с таким уровнем актерской игры на многое рассчитывать Наталья не сможет. Ей уже сейчас следует «подтянуть» свои недостатки и превратить их в достоинства. Только так девушка может рассчитывать на то, что ее актерская карьера спустя столько лет все же сложится.