Ну-ка к папе! Круз даст родной дочери последний шанс на общение с ним

Сегодня, 13:10

Если девочка не вступит в ряды саентологов, то с отцом больше не увидится.

Религия в жизни Тома Круза занимает столько же времени, сколько и кинокарьера, однако, в отличие от съемок, еще и разлучает с родными детьми. Саентологам, к числу которых и относится Круз, запрещено видеться с роднёй, если они не состоят в этом запрещенном в России объединении. Усыновленные еще во времена брака с Николь Кидман дети согласились стать саентологами ради богатого отца, а вот родная Сури, появившаяся на свет во времена, когда Круз был в отношениях с актрисой Кэти Холмс, в виду 13-летнего возраста согласия не дала. Звезда «Миссия невыполнима» все же не может забывать о том, что он отец, потому даст дочери последний шанс на общение с ним.

Наверняка предстоит серьезный разговор с Кэти Холмс, которая также не состоит в религиозном движении с Крузом. Карьера бывшей жены быстро пошла на спад, потому содержать девочку в одиночку ей будет крайне проблематично. Важно понимать, что впереди колледж и очень серьезные траты, которые Тому как раз по силам. Отец-саентолог, однако, от принципов отступаться не намерен, потому путь к деньгам на будущее Сури у Кэти Холмс один – «пожертвовать» дочь в организацию, в которой состоит Круз.

Исход ситуации понятен заранее. Учитывая сложившуюся ситуацию в семействе Холмс, которая вынуждена воспитывать дочь в одиночестве, придется соглашаться на предложение бывшего мужа. Если с помощью саентологии можно обеспечить Сури хорошее будущее, то пусть будет так. Осталось лишь сказать девочке: «ну-ка к папе!». Круз этого лишь и ждет, дабы наконец воссоединить всю семью вокруг себя, оставив бывших жен с «носом».