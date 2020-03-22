Внук Пугачевой «унизил» творчество знаменитой бабушки и матери

Сегодня, 09:06

Вряд ли Орбакайте сможет простить Преснякову такие высказывания, не говоря уже о Примадонне.

Как известно, внук Пугачевой Никита Пресняков пошел по стопам родителей и начал заниматься музыкой. К сожалению, песни молодого человека нельзя услышать в телевизоре или по радио, так как его творчество можно назвать неформатом. Складывается впечатление, что это выводит исполнителя из себя, и именно поэтому он «унижает» творчество знаменитой бабушки и матери.

Поклонники спросили Никиту, почему его музыка практически не встречается на телевидении. Ответ Преснякова был исчерпывающим. По его мнению, на экранах нет качественной музыки, а его музыка именно такая. Кроме того, он отметил, что творчество, которое показывается по телеканалам, создано для наивной аудитории. Похоже, когда музыкант это говорил, он совсем не задумался о том, что таким образом оскорбляет своих родных, песни которых вещаются на телевидении. А сам-то лучше? – напрашивается справедливый вопрос. Неужели Никита действительно считает недостойным пение своей родной бабушки и матери?! Исходя из его ответа, все именно так.

Не исключено, что теперь Алла отвернется от внука, ведь он «ударил» ее в самое сердце. Вряд ли Пугачева догадывалась, что Пресняков такого мнения о ней. То же самое можно сказать и об Орбакайте… Возможно, таким образом музыкант не хотел обижать своих родных, но вышло все с точностью, да наоборот. Теперь Никита может остаться без поддержки влиятельных родственников и пожалеть о своих громких словах.