Сегодня, 06:00

В качестве благодарности за музыку к «Легендарной Пыли», Алишер пригласил на съемки пиар-ролика Ольгу, Руслана CMH и Эльдара Джарахова.

Помимо своего эпатажного образа бэдбоя, Алишер Моргенштерн частенько совершал поступки, достойные уважения. Особенно это касается его близких людей. Одним из таких в последнее время стал его композитор-битмейкер SLAVA MARLOW, которого Молодой Хефнер называет гениальнейшим музыкантом. Слава давненько ведет свой YouTube-канал, но широкую популярность его детище стало набирать лишь в начале совместного с Алишером творчества. В качестве награды за плодотворное сотрудничество, Моргенштерн использовал Бузову для продвижения YouTube-канала своего битмейкера, и пригласил её на съемки нового влога MARLOW. Помимо Ольги, в качестве гостей, на ролик были приглашены известнейшие отечественные блогеры Руслан СМН и Эльдар Джарахов.

Суть видео заключалась в том, чтобы показать зрителям влияние набравшей популярности платформы TikTok на современного музыкального слушателя. SLAVA MARLOW предложил Моргенштерну, Бузовой, СМН и Джарахову станцевать под его свеженаписанный TikTok-трек, на что те с радостью согласились.

Алишер и Ольга решили исполнить совместный танец, и получилось достаточно органично. Теперь понятно, как избранник Бузовой DAVA смог заполучить запись совместного с Алишером хита – ему лишь нужно было отправить невесту на разведку к молодой звезде. Вполне вероятно, что на треке мы сможем услышать и Ольгу, которая идеально впишется в мужской дуэт, разбавив речитатив Манукяна и вокал Моргенштерна хитовым припевом.