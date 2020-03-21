Дочь Серова согласилась на «гостевой» брак из-за влиятельного отца

Вчера, 16:00

Пока Мишель живет в родительском доме, её супруг коротает одинокие вечера в московской квартире.

26-летня единственная официальная дочь Александра Серова рассказала о семейной жизни и поделилась с тем, как её отец уживается с зятем, ведь по слухам мужчины даже после свадьбы не смогли найти общий язык. Как оказалось, из-за Серова Мишель не живет вместе с мужем, а продолжает находиться на территории отца.

Мишель Серова первые вышла замуж весной прошлого года, её избранником стал 33-летний бизнесмен Роман. 65-летний певец сразу дал зятю знать, что недолюбливает его, а потому Александр даже не появился на торжественной церемонии росписи дочери. Более того, когда Мишель захотела переехать в столичную квартиру своего супруга, Серов резко прекратил продвигать дочь на большую сцену, из-за чего карьера девушки до сих пор не может сойти с мертвой точки. Теперь стало известно, что Мишель не живет вместе с Романом, поскольку находится рядом с отцом. Серов специально построил дочери на территории второй дом рядом со своим, чтобы Мишель была всегда рядом.

Таким образом, дочь Серова фактически согласилась на «гостевой» брак из-за влиятельного отца, ведь с Романом в одной квартире она больше не живет, хотя и приходит туда. Девушка признается, что иногда её сильно раздражают родственники, с явным намеком на отца, но иначе никак. Видимо, Мишель все-таки выбрала карьеру, ведь теперь Серов снова помогает дочери и совсем скоро у девушки выйдет новая песня.