Изоляция или сближение? Крапивина под предлогом коронавируса съехалась с Лободой

Вчера, 18:42

Нателла использует карантин, чтобы наконец отбить у Линдеманна старую любовницу.

Сведения о связи Нателлы Крапивиной и Светланы Лободы появились практически с самого начала их совместной работы. Тем не менее, с появлением в жизни Лободы Тилля Линдеманна ситуация изменилась и Света решила продолжить жить с мужчиной. Именно поэтому пугающий всю планету коронавирус Крапивину, напротив, сподвигнул на активные действия по отношению к старой любовнице. Продюсер съехалась со своей подчиненной и теперь под видом карантина возвращает ее чувства.

Сразу становится понятно, что остаться закрытой с Лободой в одном помещении для Крапивиной вовсе не изоляция, а сближение. Линдеманн возможности добраться до невесты не имеет, потому Крапивина наверняка благодарит все силы природы за полученный шанс. Света, судя по всему, не особо-то и против: Линдеманна она увидит явно не скоро, потому Крапивина может составить хоть какую-то компанию «суперзвезде».

Певица и не догадывается, что из карантина она может выйти с желанием развестись с Тиллем. Невозможность Светы видеться с избранником сыграли на руку Крапивиной как нельзя кстати. Все былые споры удалось преодолеть из-за совершенно непредсказуемого фактора. Съехаться и проводить вместе каждый день – лучшая из идей для воссоединения «розовой» пары и ушлая Крапивина это вовремя поняла.