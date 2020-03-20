Сердючку в «Ласковый май»: Разин намекнул на пристрастие к переодетым мужчинам

Вчера, 18:00

Продюсер явно намекнул украинскому артисту, что не прочь посотрудничать.

Андрей Разин не прекращает поддерживать интерес к «Ласковому маю», хоть популярность коллектива осталась далеко позади. Так, в его прицел попала Верка Сердючка, под образом которой скрывается украинский шоумен Андрей Данилко. Разин почему-то называет его в своей публикации «бывшим участником» знаменитой группы, будто на что-то намекая. Учитывая, что некогда Данилко действительно мечтал попасть в мальчуковый коллектив, реакция Разина показывает пристрастие к переодетым мужчинам, ведь в «Ласковый май» продюсер хочет явно не Данилко, а Сердючку.

С обычной лести начать проще, потому как продюсер четко знает, что сейчас Данилко не завален проектами и переживает, по звездным меркам, пенсионный возраст. По мнению Разина, что пришло время воспользоваться некогда фанатом Ласкового мая и заманить его в группу, дабы вернуть к ней интерес. Странно, что продюсеру требуется именно переодетая версия. Как бы в деле не были замешаны прочие интересы Разина.

Продюсер уже давно разуверился в том, что сможет вернуть Юру Шатунова в «Ласковый май». Приходится придумывать, как выкручиваться из этой ситуации и, стоит признать, Разин делает это весьма креативно. Осталось лишь дождаться ответа от Сердючки, самым высоким достижением которой стало второй место на «Евровидении».