Тодоренко разгневала Киркорова из-за попытки подсидеть Little Big

Вчера, 15:00

Поп-король явно не оценил задумку Регины прорваться на песенный конкурс.

Войдя в состав ведущих шоу «Маска» на НТВ Регина Тодоренко искренне понадеялась, что ей хватит обаяния, чтобы «охмурить» Филиппа Киркорова, сидящего в кресле рядом с ней. Попытка завладеть вниманием поп-короля с помощью песни, ведь Регина окончила украинскую «Фабрику звезд», закончилась тем, что Тодоренко своей бестактностью разгневала Киркорова. Помимо этого, певец явно удивился попыткам девушки подсидеть Little Big.

Свои песенные амбиции Регина похоронила еще несколько лет назад, поняв, что телевидение привлекает ее намного больше. Однако, когда ей выпал шанс провести время с Киркоровым, бывшая ведущая «Орла и Решки» мешкать не стала и тут же запела. В соцсеть она выложила ролик, в котором Филипп Бедросович признается, что Регина обладает «приятным голосом». Растаявшая от этих слов Тодоренко тут же начала спрашивать у певца, поедет ли она на «Евровидение» вместо Little Big в следующем году. Киркоров в небольшом шоке лишь спросил не самоубийца ли Регина, чтобы просить у него подобное.

Видимо девушка подумала, что если ей выпала возможность вести шоу вместе с Киркоровым, то новое знакомство следует использовать, что называется, здесь и сейчас. Подобной навязчивости Филипп Бедросович не оценил абсолютно и дал понять Тодоренко, что ничего подобного слышать не желает. Регина явно переоценила себя, а потому опозорилась на весь Instagram и получила «нагоняй» от одного из главных эстрадных артистов.