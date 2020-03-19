16 миллионов рублей за фильм, или почему Бикович никогда не заменит Петрова в «Полицейском с Рублёвки»

19-03-2020, 22:00

«Зазнавшийся» сербский актер слишком дорого обошелся в съемках «Холопа».

Хотя около месяца назад прошел слух, что Милош Бикович может стать новой звездой комедийного сериала «Полицейский с Рублёвки», но сейчас стало ясно, что этого не произойдет никогда. После успеха в российском кинематографе партнер Дианы Пожарской по «Отелю Элеон», судя по всему, возомнил себя настолько важной персоной, что «заломил» за съемки огромную сумму.

Инсайдеры сообщили, сколько именно новый кумир многих россиянок Бикович заработал за съемки в «Холопе». Согласно данным, которые он передает, всего за день, проведенный перед камерами, он получал 420 тысяч рублей. В итоге, если подсчитать весь гонорар с учетом того, что фильм создавали на протяжении 39 дней, выходит, что всего Милош получил за него 16 миллионов рублей. Теперь ясно, почему он так засмущался, когда Собчак спросила его про заработки в интервью.

Кадр со съемок фильма «Холоп»

Но также становится очевидным, почему Бикович никогда не заменит Александра Петрова в «Полицейском с Рублёвки». Действительно, слухи о таком варианте развития событий ходили и имели под собой реальную подоплеку, однако вряд ли им суждено превратиться в реальность. Заметив свою востребованность, поднятым «до небес» ценником за игру в кино актер словно оградил себя от новых ролей в России.

Учитывая то, что сериалы обычно снимают намного дольше, чем фильмы, можно сделать вывод, что новым Измайловым ему точно не стать.