Аллегрова массово отменяет концерты из-за расставания с Димашем

Сегодня, 11:00

В этом убеждены поклонники - похоже, певица сейчас находится в глубокой депрессии.

В шоу-бизнесе вот уже несколько месяцев обсуждают страстный роман Ирины и Димаша. Молодой парень познакомился с певицей около полугода назад и уже тогда не смог отвести от неё свой взгляд. Сама Аллегрова уделяла парню знаки внимания и даже целовалась с ним при первой встрече. Но теперь что-то пошло не так... Все началось с того, что Ирина «закрылась» от всех и отменила предстоящие концерты.

Пара перестала вместе выходить на мероприятия, а Ирина публикует тоскливые мысли и фото. Димаш же вовсю занялся карьерой с Крутым с новой силой, даже не вспоминая о былой любви. Аллегрова массово отменяет концерты, видимо, находясь в глубокой депрессии. Напомним, что из-за последнего расставания с супругом Ирина начала тотально спиваться. Поклонники уверены, что из-за расставания с Димашем Аллегрова решила «завязывать» с карьерой. Возраст и душевное состояние больше не позволяют Ирине выступать на сцене?

Новая любовь могла дать Ирине силы жить и выступать - так и было, ведь певица давала концерты крайне часто. Теперь, с уходом музы и любимого певица может переживать самые тяжелые минуты жизни. В шоу-бизнесе ходят слухи, что Димаш закрутил роман с молодой внучкой Крутого. Эта ситуация могла растоптать самооценку Ирины до предела, ведь ее променяли на молодую, уверены пользователи.