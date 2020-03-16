Губы накрашены, голос повышен. Майами превращается в блогера Петрова?

Вчера, 19:10

В попытках вернуть утраченную популярность вернулись проявление «истинной» натуры Олега.

После того, как Олег Майами публично покаялся перед бывшим продюсером Максимом Фадеевым, с барского плеча композитор вернул ему весь репертуар и разрешил вновь выступать с ним. Олег решил ковать железо, пока горячо и снова пытается ворваться в шоу-бизнес. В погоне за быстрой популярностью любые средства хороши, потому Олег, недолго думая, решил вспомнить о своих «голубых» наклонностях, из-за которых уже неоднократно становился посмешищем. В результате на свежих роликах в Instagram, Олег рассуждает о том, как опечален ситуацией с коронавирус. Мало того, что губы у Олега накрашены ярким блеском, так еще и голос повышен и, скорее, напоминает девичий.

Одним из главных поводов для хайпа за последние несколько месяцев стал «голубой» блогер Андрей Петров. Неужели быстрый успех молодого человека настолько вдохновил Майами, что он начал ему подражать, пытаясь догнать скандальную интернет-знаменитость. Вызывает немало сомнений, что Олег решиться наряжаться как девушка и красить лицо ярким макияжем, учитывая его имидж якобы дамского угодника. Возможно, продюсерская группа задумала для Майами смену квалификации на волне хайпа Петрова.

Несмотря на то, что Фадеев дал Майами возможность петь песни, это не значит, что успех придет моментально. Вот уже несколько месяцев к ряду Олег показывает, как в поте лица трудиться от концерта к концерту, но миллионные гонорары и признание по всей России не возвращается. Вероятно, именно сейчас настало время отчаянных мер, среди которых становление «вторым Петровым».