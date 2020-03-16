Наташа - уже не фитоняша! Рудову в новом шоу показали в реальном весе без фотошопа

Вчера, 14:30

Реалити на МУЗ-ТВ, видимо, не обусловило с актрисой, в каком формате покажут ее.

Телеканал МУЗ-ТВ решил не отставать от конкурентов и также начал делать собственное реалити-шоу, пытаясь догнать ТНТ и СТС. Таким образом на свет появился проект «Место под солнцем», одной из гостевых участниц которого стала Наталья Рудова. Актриса, однако, не ожидала, что шоу будет показывать ее реальную и не применит каких-либо «волшебных палочек» для улучшения фигуры или состояния лица. Картина по итогу вырисовалась не самая лучшая и к Наталье обратились уже ее поклонники. Как оказалось, в шоке даже сама Рудова.

Девушка призналась подписчикам, что во время съемок минувшей осенью на Бали действительно была на пять килограммов полнее, однако якобы плохие ракурсы сделали Наталью еще более непрезентабельной. Блондинка всеми силами пыталась доказать, что она в то время была все такой же «штучкой», как и сейчас, но реальная картина без фотошопа, показанная в «Месте под солнцем» говорит об обратном и тут Рудовой, увы, не отвертеться.

Фотошоп и прочие редакторы фото и видео звездами воспринимается, как самая святая из вещей. Ни одна из знаменитостей не допускает, чтобы ее необработанные снимки оказались в социальных сетях. Рудова же «опростоволосилась» еще сильнее, ведь целую передачу с ее участием сейчас показывают россиянам и ей то и дело приходится оправдываться за эту оплошность в Instagram. Проблемы молодых звезд, конечно, «поражают» своей драматичностью…