Самбурская вернулась на телевидение из-за любовника шеф-продюсера?

Вчера, 18:45

Создатель «Дома-2» и «Окон» сделал Настасью своей новой фавориткой.

Не всем судьба подкидывает всероссийскую известность в кинематографе. На некоторых удача ограничивается успешной ролью в одном лишь сериале «Универ». Так произошло с Настасьей Самбурской, потому искать себя она вынуждена на телевидении. Долгое время предложениями ее не баловали, но вместо этого она сорвала настоящий «джек-пот», став ведущей «Битвы престолов» - нового шоу от шеф-продюсера и создателя «Дома-2» и «Окон» Валерия Комиссарова. Учитывая то, как трепетно знаменитый продюсер относится к подбору кадров, становится ясно, Настасья решила опробовать более короткий путь – через постель медиа-ветерана.

Холостой статус Самбруской позволяет ей крутить романы, с кем ей захочется. Именно поэтому она решила, что нет никакого смысла размениваться на чувства и делать все стоит строго по расчету. В таком случае, Комиссаров, который почти вдвое старше актрисы, просто прекрасная возможность «и рыбку съесть, и на лошадке покататься». Учитывая, что практически все проекты Валерия Яковлевича становились популярными на телевидении, Настасью уже в ближайшее время может ожидать оглушительный успех, за которым она охотилась так долго.

Когда ролей не предлагают уже несколько лет, вероятно, любая актриса рано или поздно задумается о том, чтоб положить свой талант на полку и уйти на телевидение. Самбурская же решила еще и продюсера любовником сделать, чтобы заранее обеспечить себе уверенный карьерный рост. В настойчивости Настасье однозначно не откажешь.