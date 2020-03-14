Импровизированный мальчишник или как Дава «облапошил» Бузову со своими именинами

Вчера, 18:00

Первый день рождения любимого Оля встретит в одиночестве в Москве. Виноват коронавирус?

Давид Манукян отправился на первые свои гастроли в качестве знаменитости. Неудивительно, что на избранника главной холостячки страны Ольги Бузовой захотело посмотреть немало людей. Однако накануне своего дня рождения он вынужденно остался в Магнитогорске и не смог улететь к поющей ведущей в Москву, как молодые договаривались. Для того, чтобы извиниться он даже записал видео в Instagram, в котором распинается на тему того, как «профукал» возможность увидеться с любимой на гастролях. Но всему ли виной коронавирус, на что так прозрачно намекает Дава?

Как известно, поехал в тур блогер и певец вместе со своими напарниками. Естественно, компания холостяков предложила ему остаться в Магнитогорске и провести там импровизированный мальчишник с девушками «с пониженной социальной ответственностью». Вряд ли Бузова будет проверять, действительно ли отменили рейс Манукяна в Москву. Занятая постоянными съемками и гастролями девушка даже не догадывается, как мастерски ее «облапошил» Дава со своими именинами.

Если отношения пары будут развиваться именно так, то не ровен час, все закончится очередной драмой и слезами по всем федеральным каналам. Дава явно ожидал, что отношения с Бузовой дадут его популярности прирост, но, чтобы настолько существенный – это вряд ли. Теперь же, окруженный доступными красавицами и «поддакивающими» во всем друзьями, Оля может отойти глубоко на второй план.