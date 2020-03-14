Гантели от «Луи Виттон». Лобода показала самый тяжелый люкс в России

Вчера, 15:17

Света одним махом решила заткнуть за пояс всех «ян рудковских» страны.

Проблема так называемого «тяжелого люкса» в российском шоу-бизнесе назрела уже давно. В тот момент, как западные знаменитости, пытаются прятать свои реальные богатства, то отечественные гуляют, что называется, «на полную», кичясь состоянием на все стороны. Не обошла состоявший горе-тренд стороной и Светлана Лобода. Блондинка разместила в своем Instagram доказательство того, что именно она теперь «самый тяжелый люкс» в России. Гантели и скакалки от «Луи Виттон» - такой тяги к блестящему и дорогому за Светой не наблюдали никогда.

Раньше Лобода показывала примерную сдержанность и скромность, но певицу будто подменили и теперь она не упускает ни единой возможности продемонстрировать то, как преуспевает на финансовом поприще. В отличие от Ксении Бородиной или той же Яны Рудковской, которые могут похвастать, разве что сумочкой или новым платьем элитного бренда, Лобода решила играть по-крупному во всех смыслах. Своими новыми золотыми гантелями она заставит конкуренток глотать слезы зависти к успешной знаменитости.

Создается ощущение, что «суперзвезда» своими сверхдорогими покупками, будто замещает какую-то «пробоину» в сердце. Не лишним будет предположить, что связано это с размолвкой с Тиллем Линдеманном, о которой пресса сейчас говорит с той же частотой, что и о коронавирусе. Вот и получается, что все это золота, меха и роскошные вечеринки - не более, чем «крик о помощи» одинокой женщины, оставшейся без любимого мужчины.