Киркоров и айваска. Певец «загорелся» запрещенным ритуалом Виктории Бони

Вчера, 15:00

С подачи звезды «Дома-2» поп-королю в голову полезли не самые лучшие идеи.

Российских телезрителей накануне всполошил скандальный эфир Андрея Малахова, в котором ведущий рассказал о запрещенном в России ритуале айваска. Больше всех за него агитировала бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня, которая в данной процедуре участвовала, причем, уже не раз. Киркоров признался Малахову на камеру, что был в восторге от передачи и не мог «отлипнуть» от экрана, даже с учетом того, что не понимал ничего. Видимо, поп-король настолько «загорелся» запрещенным перуанским ритуалом, который так усиленно рекламирует Боня, что и сам задумался о том, чтобы его пройти.

Проблема лишь в том, что в России этого законно сделать нельзя, придется лететь в Испанию или Италию, где сделать это возможно. Для Филиппа Бедросовича, наверняка, даже коронавирус, из-за которого собираются прерывать авиасообщение с Европой, не проблема, когда речь идет о чем-то неизведанном. Любитель всего духовного Филипп наверняка уже созвонился с Боней и вовсю консультируется. А Малахов, в свою очередь, потирает руки, зная, что Киркоров и айваска сделают его ему еще более «крутые» рейтинги.

Киркоров уже немолодой мужчина и ему следует осознавать, что подобные опасные вещества представляют огромную опасность несмотря на то, что ученые не могут прийти по их поводу к окончательному заключение: вредно это или нет. Однозначно можно сказать одно, доверять таким «экспертам», как скандальный телеведущий и бывшая участница «Дома-2» - весьма сомнительное решение со стороны певца.