Две разных личности одного человека, или как Дейенерис из «Игры престолов» выглядит в реальной жизни

Сегодня, 15:07

Вне роли Кларк практически не заморачивается над внешним видом.

Зарубежные папарацци показали, как Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» выглядит в реальной жизни. Оказалось, актриса совсем не заморачивается насчет макияжа и одевается лишь с тем условием, чтобы ходить ей было удобно и комфортно.

Уличные фотографы «поймали» Эмилию Кларк, когда она приехала в театр. Так как ей предстояло выступление перед публикой, с собой у нее были несколько объемных пакетов, скорее всего, с одеждой и реквизитами. На актрисе был надет невзрачный пуховик объемной формы, обычные синие джинсы и бежевые сапоги на низком каблуке.

Со стороны можно было подумать, что это не известная актриса из культового сериала, а обычная девочка-подросток с горой вещей. Но, наверное, именно этим «Дейенерис» и привлекает своих фанатов: в кино она действительно может сыграть сильную и независимую женщину, а в реальной жизни остается простой девушкой, близкой к своим поклонникам. Это словно две разных личности одного человека.

Впрочем, умеет Кларк и наряжаться. В начале марта репортеры запечатлели ее на улицах Лондона в элегантном образе, созданном с помощью свитера, длинной юбки, пальто и ярких сапог.

Но даже в таком виде актриса «Игры престолов» не проигнорировала журналистов, а искренне им улыбалась и рассказывала о своей жизни.