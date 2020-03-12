Наживается на смерти или почему Диденко вдвое подняла цены на рекламу?

Вчера, 20:01

»Аптечная Ревизорро» не собирается забрасывать блог из-за трагедии.

»Апетечная Ревизорро» Диденко продолжает «тригерить» людей своими действиями, которые, по мнению общественности, не подходят для женщины, пережившей утрату мужа. В этот раз людей возмутил тот факт, что Екатерина вдвое подняла цены на рекламу и в целом, наживается на смерти мужа. «Катя, расскажите, пожалуйста, вам заплатил первый канал 1400 000 р или 1500 000 за участие в двух программах?» — спрашивает у девушки в комментариях популярный блогер Андрей Петров. Но это не единственный подобный комментарий: «Ни капли сожаления что нет мужа только хайп». Люди уверенны, что Диденко наживается на своем горе.

Конечно, блогерка совершила много странных действий, которые выглядят крайне неоднозначно со стороны. Съемка самого процесса, сторис на день после, «наигранная» (как пишут зрители») скорбь… Кажется, что Диденко мало хейта и она поэтому решила повысить цены на рекламу. Но давайте взглянет на ситуацию с другой стороны и разберем, почему же блогерка поступила именно так. Теперь она является единственной кормилицей в семье и ей необходимы эти деньги, чтобы поднимать детей и помогать родителям, как своим, так и почившего мужа.

«Аптечная Ревизорро» не собирается забрасывать блоге из-за трагедии, так как он обеспечивает безбедное существование ее семьи. Она наживается на смерти мужа только по словам людей, не понимающих того, что скорбят все по разному, и если для них нормальным было бы навсегда уйти из социальных сетей и думать только об умершем, то вот другие люди предпочитают продолжать работать и думать о живых, а не о мертвых.