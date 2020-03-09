Анорексичек замуж не берут! Боня доводит себя до обмороков ради нового жениха

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Виктория уже отчаялась, потому готова на любые жертвы, лишь затянуть мужчину под венец.

После ухода Виктории Бони с проекта «Дома-2» казалось, что жизнь у нее идет, будто по нотам. Она находила одного успешного любовника за другим, а от одного даже умудрилась родить дочь. Однако даже это не помогло и в результате пара решила расстаться. С тех пор у Бони – сплошная черная полоса. Девушка ездит по всему свету в попытках найти богатого любовника, но ее попытки не увенчиваются успехом. А дочку Анджелину нужно «ставить на ноги», что Боня прекрасно понимает. Отчаявшись до крайней степени, Виктория теперь доводит себя до голодных обморок диетами, которые скорее вредят, чем приносят пользу. Когда женщины идут на такие мучения ради нового жениха – зрелище не из приятных.

Изнеможденная Виктория вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и призналась им, что не ела все выходные. Хоть девушка и успокаивает себя на камеру тем, что выглядит замечательно, можно заметить, насколько нездоровый внешний вид теперь у бывшей звезды российского реалити. Позже Виктория также призналась, что теперь относится к так называемым сыроедам, потому не только не ест мясо, но даже овощи употребляет только в сыром виде. Неужели Боня за годы вращения в тусовке шоу-бизнеса не поняла, что анорексичек замуж не берут? Убедиться в этом ей придется на собственном опыте.

Вместе с дочкой в прошлом году Боня перебралась на постоянное место жительства в Лондон, потому стоимость жизни для одинокой мамы выросла сразу в несколько раз. Вика искренне надеялась на то, что сможет быстро найти себе красавца с толстым кошельком, но план провалился, потому холостое положение Вики сильно затянулось и в итоге приблизило анорексию некогда пышущей здоровьем телезвезды.