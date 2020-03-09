Ксюшу кризис не касается. Долларовая миллионерша Собчак насмехается над россиянами

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Хвастать своим богатством бывшая ведущая «Дома-2» так и не разучилась.

Новости, поступающие последние дни из экономического сектора, сложно назвать утешительными. Рубль сильно упал по отношению к доллару, потому эксперты уже поговаривают о новом витке кризиса в стране. Однако, таких знаменитостей, как Ксюша Собчак кризис не касается. Бывшая ведущая «Дома-2» в своем Instagram рассказала тому, что поражена тем, почему россияне до сих пор удивляются таким потрясениям, потому открыто насмехается над согражданами, задирая ноги к небу. Ксения знает - ей проблемы «обычных смертных» ни по чем.

Уже Ксения входит в список Forbes, как долларовая миллионерша, потому неудивительно, что ее такие явления, как скачки курсов валют волнуют мало, но, спрашивается, зачем выставлять это напоказ, да еще и посмеиваться над теми, чье финансовое положение куда незавиднее? Ксения Анатольевна явно уверена в том, что праздник на ее улице будет длиться вечно, потому и позволяет себе подобное отношение, ведь за всю свою жизнь она никогда не знала, что такое бедность.

Как бы Собчак не пыталась приблизиться к народу и показать всем, что она своя, получается у нее весьма посредственно. Причина, прежде всего, вот в таких заявлениях, где блондинка показывает свою истинную натуру, настолько далека от народа, насколько это вообще возможно. Вот и очередное доказательство того, что свою президентскую гонку Собчак проиграла не по простому стечению обстоятельств.